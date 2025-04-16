بيان صادر عن عشيرة الفضل

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الوكيل الإخباري- تابعت عشيرة الفضل كما هو الحال عند سائر عشائر الوطن الغالي وبكل فخر واعتزاز ما قامت به دائرة المخابرات العامة (فرسان الحق) من كشف لمؤامرات دنيئة استهدفت أمن الأردن واستقراره في محاولة يائسة لضرب نسيجه الوطني والنيل من مؤسساته الوطنية وعلى رأسها جيشنا العربي المصطفوي ومواقفه المشرفة في الدفاع عن القضية الفلسطينية والذي قدم لأجلها الشهداء والوقوف في وجه الظلم والطغيان. اضافة اعلان





إننا إبناء عشيرة الفضل



نستنكر وندين بأشد العبارات هذه المحاولات الخسيسة، ونؤكد أن الأردن العربي الهاشمي قيادةً وشعباً وجيشاً وأجهزةً أمنية خط أحمر لا نسمح لأي خائن أو مأجور أن يقترب منه أو يمسّه بسوء، وأن كل من يتطاول على وطننا وقيادتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، ما هو إلا أداة رخيصة بأيدي أعداء الأمة، وسيجد منّا، كما من كل الأردنيين الأحرار، موقفاً صارما لا يلين ولا يساوم والتاريخ يشهد على أقوالنا وأفعالنا الوطنية منذ زمن بعيد .



إن عشيرة الفضل داخل الوطن وخارجه، تجدد ولاءها المطلق والكامل للقيادة الهاشمية الحكيمة، وعلى رأسها عميد آل هاشم، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وتؤكد وقوفها صفاً واحداً خلف أجهزتنا الأمنية ومؤسساتنا الوطنية، داعمين بقوة كل إجراء يتخذ لحماية أمن الوطن وصون كرامته.



نقولها بصوت واحد: لن نرضى بالإساءة، ولا بالصمت، ولا بالتبرير، فالوطن أغلى من كل اعتبار، ومن تسوّل له نفسه خيانة الأردن، فليعلم أن وراء هذا الوطن رجالاً نشامى لا ينامون على ضيم، ولا يساومون على كرامة.



ونرفع الهامات ونحيّي أبطال أبناء الوطن نشامى جهاز المخابرات العامة، وجنود الجيش العربي، وأبناء أجهزتنا الأمنية، الذين يواصلون الليل بالنهار لحماية الأردن ونقول لهم:



أنتم الحصن والسد المنيع ودعاؤنا لكم بالنصر والثبات .



ونقول لكل من باع ضميره وخان وطنه، نقول: إلى مزبلة التاريخ فالأردن باقٍ شامخًا عزيزا ومنيعا وقويا . وستبقى رايته خفاقة بقيادته الهاشمية وبعز جيشه وأجهزته الأمنية وعز أهله وولاء أبنائه .