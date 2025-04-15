بيان صادر عن عشيرة بني هاني

الوكيل الإخباري- انطلاقًا من ثوابتنا الوطنية ومواقفنا الراسخة تجاه الأردن وقيادته الهاشمية، تؤكد عشيرة بني هاني ما يلي:

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1. عشيرة بني هاني تؤكد ولاءها المطلق للقيادة الهاشمية، ووقوفها الكامل خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعمها الثابت لمواقفه وجهوده في حماية أمن الوطن وصون كرامته.



2. عشيرة بني هاني تُشيد بالدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ودائرة المخابرات العامة، والأجهزة الأمنية كافة، وتثمن جهود دائرة المخابرات العامة في كشف مخطط إرهابي جبان كان يستهدف أمن الوطن وإلقاء القبض على أفراد الخلية الإرهابية قبل تنفيذ مخططاتهم.



3. عشيرة بني هاني تُعلن بشكل واضح أن أمن الأردن واستقراره خط أحمر، وترفض أي محاولة للمساس به أو زعزعته أو النيل من وحدته الوطنية.



4. عشيرة بني هاني ترفض رفضًا قاطعًا أي تعاطف أو تبرير لأعمال الإرهابيين والمجرمين، وتدين كل خطاب أو موقف يحاول التغطية على جرائمهم أو شرعنتها بأي شكل من الأشكال.



5. عشيرة بني هاني تُعلن أن أبناءها جميعًا، شيوخًا وشبابًا، رجالًا ونساءً، هم جنود في خندق الوطن، وجاهزون بكل ما يملكون للدفاع عن الأردن والوقوف صفًا واحدًا تحت راية جلالة الملك عبدالله الثاني.



6. عشيرة بني هاني ترفع التحية والتقدير لكل فرد من أفراد الأجهزة الأمنية الذين يسهرون على أمن الوطن، وتدعو الله أن يحفظهم ويثبت أقدامهم ويسدد خطاهم.



حفظ الله الأردن، وأدام عليه نعمة الأمن والأمان، وحمى الله مليكنا المفدى، وجيشنا العربي، وأجهزتنا الأمنية، وشعبنا الأردني الأصيل.