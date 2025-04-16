بيان صادر عن عشيرة سعيفان

إننا في عشيرة سعيفان نؤكد وقوفنا الدائم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، ونثمن التضحيات الجليلة التي تقدمها قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية من أجل حماية الأردن وأبنائه.
وإذ أننا نجدد عهد الولاء والانتماء لوطننا الغالي، داعين الله أن يحفظ الأردن من كل سوء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل الراية الهاشمية .
عشيرة سعيفان / الأردن
16 نيسان 2025
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