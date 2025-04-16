بيان صادر عن عشيرة سعيفان

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الوكيل الإخباري- تشيد عشيرة سعيفان بالنجاحات المتواصلة التي يحققها جهاز المخابرات العامة وكافة الأجهزة الأمنية في التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين، وآخرها إحباط المخطط الإرهابي الجبان الذي كاد أن يعكر صفو استقرارنا. اضافة اعلان





إننا في عشيرة سعيفان نؤكد وقوفنا الدائم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، ونثمن التضحيات الجليلة التي تقدمها قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية من أجل حماية الأردن وأبنائه.



وإذ أننا نجدد عهد الولاء والانتماء لوطننا الغالي، داعين الله أن يحفظ الأردن من كل سوء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل الراية الهاشمية .



عشيرة سعيفان / الأردن

16 نيسان 2025