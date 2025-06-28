بيان صادر عن عشيرة صندوقة بني قيس بعد مقتل الشاب عبادة عرابي

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بيان شجب واستنكار صادر عن ديوان عشائر بني قيس



قال تعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا"



تدين عشائر بني قيس وبأشد عبارات الشجب والاستنكار الجريمة البشعة، والتي راح ضحيتها شهيد لقمة العيش، الشاب المغدور عبادة عرابي الفالوجي، على يد أحد أبناء عشائر بني قيس، استحوذ عليه الشيطان وأورده دروب التعاطي والسلوكيات الدخيلة على عاداتنا وتقاليدنا وموروثنا الاجتماعي، وقيم المروءة والشهامة التي يتحلى بها أبناء عشائر بني قيس على امتداد الوطن العربي.



وإننا إذ نتقدّم بأحرّ التعازي والمواساة إلى أهلنا عشائر الفالوجة الكرام عامة، وإلى عائلة المرحوم خاصة، نؤكّد بأنّ هذا الجُرم المشين يمثّل المجرم بشخصه، وكلّنا ثقة بعدالة القانون وإحقاق الحق إلى أهله.

وعشائر بني قيس لم ولن تتأخّر عن المضي في الجسور المبنية، والدروب الممشية بين العشائر الأردنية، حال انتهاء العطوة الأمنية.



كما نطالب بإنزال أشدّ العقوبات بالمجرم، وكلّ من تسوّل له نفسه الاستهتار بأرواح الناس وتهديد السلم المجتمعي.



حمى الله الوطن قيادةً وشعبًا،

وأدام علينا نعمة الأمن والأمان.



صادر عن ديوان عشائر بني قيس

الجمعة الموافق 2025/6/27

الناطق الإعلامي الرسمي لديوان عشائر بني قيس

الأستاذ هائل الحروب