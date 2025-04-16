بيان صادر عن مجلس عشيرة الطوالبة

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الوكيل الإخباري- بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: “وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم”. اضافة اعلان





انطلاقًا من واجبنا الوطني وتعبيرًا عن صدق انتمائنا لهذا الوطن الغالي وقيادته الهاشمية الحكيمة



يعلن

مجلس عشيرة الطوالبة

في المملكة الأردنية الهاشمية.. اربد سحم الكفارات

عن تأييدنا المطلق ووقوفنا الثابت خلف جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وولي عهده الأمين

ودعمنا الأكيد لجميع مواقف جلالته الحكيمة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وصون كرامة شعبه الأصيل.



ونؤكد اعتزازنا وثقتنا بقواتنا المسلحة الباسلة واجهزتنا الأمنية الابية السد المنيع في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته.



كما ونستنكر بأشد العبارات جميع الأعمال الإرهابية الجبانة التي كانت تستهدف الأمن الوطني الداخلي بأيدي جماعات مندسّة لبث الفوضى وزعزعة امن واستقرار الوطن.

وهنا نؤكد ان مثل هذه المخططات الخبيثة لا تزيدنا إلا قوة وتماسكًا ووحدة لصفنا خلف قيادتنا الهاشمية والوقوف ضد كل فكر متطرف دخيل على مجتمعنا الأردني الأصيل.



حفظ الله الأردن

حرا عزيزًا منيعًا بقيادته الهاشمية وشعبه الأردني الكريم.