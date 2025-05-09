بيان صادر عن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن

وقالت في بيان صحفي: "ندين الحملات المشبوهة والافتراءات الكاذبة ضد الأردن ونؤكد على دعمه التاريخي والإغاثي لقطاع غزة والمخيمات الفلسطينية في ظل ما يتعرض له وطننا الأردن من حملات مغرضة ومشبوهة، تستهدف مواقفه الأصيلة ودعمه الثابت لقضايانا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
وتابعت: "إننا في لجان خدمات المخيمات الفلسطينية في الأردن نعلن استنكارنا وإدانتنا الشديدة لكل من يحاول الإساءة للأردن أو التشكيك في دوره القومي والإنساني".
وأضافت: "لقد أثبت الأردن، بقيادته الهاشمية، عبر العقود، أنه الحاضن والداعم الأول للشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، وكان قطاع غزة والمخيمات الفلسطينية في الداخل والخارج على الدوام في صدارة أولوياته، خاصة من خلال الذراع الإنساني الرسمي الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي قدمت ولا تزال تقدم المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية بشكل مستمر ومنظم. والمكارم الملكية الشاهدة والمستمرة لأبناء المخيمات التي جابت كل مخيمات اللاجئين في الأردن".
وتابعت: "لم تكن هذه الجهود محل إشادة محلية فقط، بل حظيت بإشادة المنظمات الدولية والإغاثية الكبرى، وعلى رأسها الأمم المتحدة، الأونروا، الصليب الأحمر الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، التي وثقت هذا الدور في تقاريرها، وأشارت إلى التزام الأردن المستمر بدعم الشعب الفلسطيني، خاصة في أوقات الحصار والحروب والكوارث".
وشددت لجان خدمات المخيمات على اعتزازها وفخرها الكبير بالدور التاريخي والإنساني للأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، تجاه القضية الفلسطينية.
وعبرت عن تقديرها الكبير لجهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي تمثل نموذجًا في العمل الإنساني الفاعل والمسؤول تجاه قطاع غزة.
وعبرت عن رفضها التام لأي حملات مشبوهة وافتراءات كاذبة تحاول النيل من هذه المواقف المشرفة السامية أو تشويه هذه الحقائق.
ودعت أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، وخاصة في المخيمات، للوقوف صفاً واحداً دفاعاً عمن دعمهم وساندهم.
-
أخبار متعلقة
-
بيان سياسي صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
-
إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات نقابة المهندسين
-
الدحيات نقيبا للأطباء البيطريين بالتزكية
-
مرصد أكيد: موقع خارجي ينشر مادة دون مصادر موثقة عن مساعدات للقطاع
-
"منظمة فاونديشن": الأردن يوصل المساعدات بإيجابية ومصداقية والتقارير المشككة غير صحيحة
-
بيان صادر عن أبناء حيّ الطفايلة
-
وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء يشارك في تشييع جثمان نجل إياد علاوي
-
الصحفيين" ترفض المزاعم الكاذبة التي بثها موقع إلكتروني يُدار من لندن