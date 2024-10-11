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بيان صادر عن مديرية الأمن العام

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الجمعة، 11-10-2024 03:30 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1363) حالةإسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:42) دقيقة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

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كما تم التعامل مع (116) #حادث_إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (8:32) دقيقة، و(38) #حادث_إطفاء و(13) #حرائق_أعشاب_جافة وبمعدل زمن الاستجابة (8:03) دقيقة.

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