بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1447) حالة إسعافية مختلفة حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

اضافة اعلان