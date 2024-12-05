 
الخميس 2024-12-05 11:33 م
 

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الأمن العام
الأمن العام
الخميس، 05-12-2024 10:14 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1498) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:47) دقيقة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

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كما تم التعامل مع (86) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:51) دقيقة، و(16) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:49) دقيقة.

 
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