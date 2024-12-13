 
الجمعة 2024-12-13 02:34 م
 

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الأمن العام
الأمن العام
الجمعة، 13-12-2024 02:12 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1487) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:48) دقيقة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

اضافة اعلان

 

كما تم التعامل مع (108) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:51) دقيقة، و(70) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:48) دقيقة.

 
gnews

أحدث الأخبار

المسجد الأقصى

فلسطين 50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة النصيرات

السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة

أخبار محلية السفير العضايلة ووزير السياحة المصري يبحثان تعزيز التعاون السياحي المشترك

الذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يعتقل نحو 50 فلسطينيا بالضفة خلال الأسبوع

جرش

أخبار محلية جرش: مطالب بتأهيل وتطوير وادي الذهب

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية وزيرة التنمية تتفقد كبار السن ممن تم إخلاؤهم إلى دارات سمير شما



 




الأكثر مشاهدة