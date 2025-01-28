 
الثلاثاء 2025-01-28 11:22 م
 

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الأمن العام
الأمن العام
الثلاثاء، 28-01-2025 10:10 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1190) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:35) دقيقة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

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كما تم التعامل مع (85) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:43) دقيقة، و(44) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:48) دقيقة.

 
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