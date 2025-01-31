 
الجمعة 2025-01-31 04:39 م
 

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الجمعة، 31-01-2025 04:01 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1315) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:37) دقيقة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

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كما تم التعامل مع (101) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:43) دقيقة، و(53) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:44) دقيقة.

 
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