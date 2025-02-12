 
الأربعاء 2025-02-12 10:42 م
 

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الأمن العام
الأمن العام
الأربعاء، 12-02-2025 10:12 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1315) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

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كما تم التعامل مع (108) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:43) دقيقة، و(36) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:42) دقيقة.

 
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