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بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الأمن العام
الأمن العام
الإثنين، 03-03-2025 10:43 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1329) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:33) دقيقة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

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كما تم التعامل مع (116) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:37) دقيقة، و(39) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:39) دقيقة.

 
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