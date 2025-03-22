السبت 2025-03-22 10:41 م
 

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (888) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة كما تم التعامل مع (69) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:32) دقيقة، و(21) حادث إطفاء وبمع
مديرية الأمن العام
 
السبت، 22-03-2025 10:36 م
الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (888) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة كما تم التعامل مع (69) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:32) دقيقة، و(21) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:35) دقيقة.اضافة اعلان
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (888) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة كما تم التعامل مع (69) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:32) دقيقة، و(21) حادث إطفاء وبمع

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

رئيس الشاباك

فلسطين هيئة البث الإسرائيلية: عشرات الآلاف يتظاهرون رفضا لإقالة رئيس الشاباك

كوهين

عربي ودولي كوهين: لبيد غير مسؤول وخصم لإسرائيل

ارشيفية

عربي ودولي شهيد و 9 جرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع

وزارة الخارجية

أخبار محلية وزير الخارجية: ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

وزارة العمل

أخبار محلية الزيود: وزير العمل لم يعين موظف أو مستشار

وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد لامي

فلسطين وزير الخارجية البريطاني: يجب استعادة وقف إطلاق النار في غزة فوراً

نتنياهو

عربي ودولي مستشار نتنياهو: سنحافظ على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان



 
 





الأكثر مشاهدة