بيان صادر عن مديرية الأمن العام

-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية: ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
-
الزيود: وزير العمل لم يعين موظف أو مستشار
-
العواملة يسلم بلدية الشونة مستند الالتزام المالي بقيمة 200 ألف دينار لإنشاء قاعة عامة
-
"أوقاف إربد الأولى" تخرج عددا من حفظة القرآن الكريم
-
عجلون تستذكر معركة الكرامة الخالدة بفخر واعتزاز
-
ورشة في إربد الأهلية حول ضحايا الجريمة وأبعادها الاجتماعية والقانونية
-
وزير المياه: شمول جميع مرافق المياه بنظام إدارة الطاقة بحلول عام 2030
-
الديوان الملكي يعزي العوايشة وأبو زيد والعربيات