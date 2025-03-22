بيان صادر عن مديرية الأمن العام

10:36 م

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الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (888) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة كما تم التعامل مع (69) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:32) دقيقة، و(21) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:35) دقيقة. اضافة اعلان





