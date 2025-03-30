بيان صادر عن مديرية الأمن العام

كما أعلنت مديرية الأمن العام جاهزيتها العملياتية من خلال خطط مشتركة وضُعت للحفاظ على سلامة المواطنين وتقديم الخدمات الأمنية والمرورية والإنسانية.
وأكدت على عمل كافة التشكيلات في في مديريات الشرطة والدفاع المدني وقوات الدرك والإدارات المختصة بتنسيق عال لتعزيز قدرات الاستجابة وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، والتسهيل عليهم وتمكينهم من أداء العبادات، والتنزه، وقضاء احتياجاتهم المختلفة.
وشددت على ضرورة اتباع السلوك السليم خلال أوقات التنزه والابتعاد عن الممارسات الخطيرة مثل السباحة في البرك الزراعية وبرك المزارع الخاصة التي تفتقر الى شروط السلامة، أو المسطحات المائية غير المخصصة للسباحة.
وشددت المديرية على أهمية الحفاظ على البيئة، واخماد النيران في حال إشعالها وعدم رمي أعقاب السجائر، والابتعاد عن الآبار أو الحفر المهجورة، داعية إلى تكثيف الرقابة على الأطفال وحمايتهم من أي ممارسات خطيرة.
من جانبها دعت الإدارات المرورية السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد السير والابتعاد عن ارتكاب المخالفات الخطيرة أو السلوكيات المرورية الخاطئة مثل الوقوف العشوائي على جوانب الطرق في الأسواق أو اماكن التنزه .
كما دعت المديرية الاتصال برقم الطوارئ الموحد ٩١١ عند الحاجة لذلك.
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