السبت 2025-04-19 08:11 م
 

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
السبت، 19-04-2025 07:08 م
الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (992) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:33) دقيقة كما تم التعامل مع (109) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة، و(76) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:31) دقيقة.اضافة اعلان
 
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