بيان صادر عن مديرية الأمن العام

07:08 م

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الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (992) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:33) دقيقة كما تم التعامل مع (109) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة، و(76) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:31) دقيقة. اضافة اعلان





