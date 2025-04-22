بيان صادر عن مديرية الأمن العام

09:44 م

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الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني في مديرية الأمن العام، خلال 24 ساعة، مع 1477 حادثاً متنوعاً في مختلف المناطق. اضافة اعلان





وشملت هذه الحوادث 1330 حالة إسعافية جرى تقديم الخدمات الطبية الأولية لها ونقلها إلى المستشفيات، بمتوسط زمن استجابة بلغ 7 دقائق و37 ثانية.



كما تعاملت كوادر الدفاع المدني مع 92 حادث إنقاذ، تنوعت بين إنقاذ أشخاص من أماكن مرتفعة ومغلقة، وحوادث سير، بمتوسط زمن استجابة بلغ 7 دقائق و35 ثانية.



وفيما يخص حوادث الإطفاء، تم التعامل مع 55 حادثاً، بمتوسط زمن استجابة بلغ 7 دقائق و34 ثانية.



