بيان صادر عن مديرية الأمن العام

وشملت هذه الحوادث 1330 حالة إسعافية جرى تقديم الخدمات الطبية الأولية لها ونقلها إلى المستشفيات، بمتوسط زمن استجابة بلغ 7 دقائق و37 ثانية.
كما تعاملت كوادر الدفاع المدني مع 92 حادث إنقاذ، تنوعت بين إنقاذ أشخاص من أماكن مرتفعة ومغلقة، وحوادث سير، بمتوسط زمن استجابة بلغ 7 دقائق و35 ثانية.
وفيما يخص حوادث الإطفاء، تم التعامل مع 55 حادثاً، بمتوسط زمن استجابة بلغ 7 دقائق و34 ثانية.
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