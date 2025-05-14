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بيان صادر عن مديرية الأمن العام

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الأربعاء، 14-05-2025 11:02 م
الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1480) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:36) دقيقة كما تم التعامل مع (89) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة، و(100) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:35) دقيقة.اضافة اعلان
 
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