بيان صادر عن مديرية الأمن العام

06:55 م

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الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1021) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:33) دقيقة كما تم التعامل مع (107) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:36) دقيقة، و(131) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:37) دقيقة. اضافة اعلان





