السبت 2025-05-17 08:22 م
 

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
السبت، 17-05-2025 06:55 م
الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1021) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:33) دقيقة كما تم التعامل مع (107) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:36) دقيقة، و(131) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:37) دقيقة.اضافة اعلان
 
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