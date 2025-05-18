الأحد 2025-05-18 09:00 م
 

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الأحد، 18-05-2025 08:02 م
الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1021) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:33) دقيقة كما تم التعامل مع (107) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:36) دقيقة، و (131) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:37) دقيقة.اضافة اعلان
 
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