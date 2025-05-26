الإثنين 2025-05-26 09:38 م
 

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الأمن العام
الأمن العام
 
الإثنين، 26-05-2025 08:56 م
الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1395) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:36) دقيقة كما تم التعامل مع (134) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:38) دقيقة، و(128) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:37) دقيقة.اضافة اعلان
 
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