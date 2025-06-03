بيان صادر عن مديرية الأمن العام

وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الإسعافية 7 دقائق و30 ثانية، في حين بلغ متوسط زمن الاستجابة لحوادث الإنقاذ 7 دقائق و36 ثانية، ولحوادث الإطفاء 7 دقائق و37 ثانية.
وأكدت مديرية الأمن العام الجاهزية العملياتية واللوجستية العالية لكوادر الدفاع المدني في التعامل مع مختلف أنواع الحوادث، مشددة على أهمية التزام المواطنين بإرشادات وتعليمات السلامة العامة، خاصة مع بداية فصل الصيف، حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.
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