الثلاثاء 2025-06-03 10:02 م
 

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الثلاثاء، 03-06-2025 07:37 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت كوادر مديرية الدفاع المدني في مديرية الأمن العام، خلال الساعات الـ24 الماضية، مع 1539 حادثاً متنوعاً في جميع محافظات المملكة، توزعت بين 1321 حالة إسعافية، و114 حادث إنقاذ، و104 حوادث إطفاء.

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وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الإسعافية 7 دقائق و30 ثانية، في حين بلغ متوسط زمن الاستجابة لحوادث الإنقاذ 7 دقائق و36 ثانية، ولحوادث الإطفاء 7 دقائق و37 ثانية.


وأكدت مديرية الأمن العام الجاهزية العملياتية واللوجستية العالية لكوادر الدفاع المدني في التعامل مع مختلف أنواع الحوادث، مشددة على أهمية التزام المواطنين بإرشادات وتعليمات السلامة العامة، خاصة مع بداية فصل الصيف، حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

 
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