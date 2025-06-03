بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر مديرية الدفاع المدني في مديرية الأمن العام، خلال الساعات الـ24 الماضية، مع 1539 حادثاً متنوعاً في جميع محافظات المملكة، توزعت بين 1321 حالة إسعافية، و114 حادث إنقاذ، و104 حوادث إطفاء.

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وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الإسعافية 7 دقائق و30 ثانية، في حين بلغ متوسط زمن الاستجابة لحوادث الإنقاذ 7 دقائق و36 ثانية، ولحوادث الإطفاء 7 دقائق و37 ثانية.