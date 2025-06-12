بيان صادر عن مديرية الأمن العام

07:33 م

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الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1489) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:33) دقيقة كما تم التعامل مع (122) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:39) دقيقة، و(115) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:35) دقيقة. اضافة اعلان





