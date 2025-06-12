الخميس 2025-06-12 09:35 م
 

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الخميس، 12-06-2025 07:33 م
الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1489) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:33) دقيقة كما تم التعامل مع (122) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:39) دقيقة، و(115) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:35) دقيقة.اضافة اعلان
 
gnews

أحدث الأخبار

5 شهداء بنيران مسيرة إسرائيلية بمخيم المغازي

فلسطين 5 شهداء بنيران مسيرة إسرائيلية بمخيم المغازي

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يؤكد أولوية وقف العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية عجلون تستكمل استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

بلدية جرش الكبرى

أخبار محلية بلدية جرش الكبرى تعقد مؤتمراً صحفياً بشأن استثمار منطقة دوار القيروان

جندي إسرائيلي يوجه سلاحه أثناء تركيب بوابة حديدية عند مدخل مخيم جنين في الضفة الغربية

فلسطين شهيد في جنين واقتحامات إسرائيلية واسعة بطولكرم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: أود أن أتجنب الصراع مع إيران

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الجزء الخلفي من طائرة تابعة لشركة طيران الهند بعد تحطمها

عربي ودولي نجاة شخص من تحطم الطائرة في الهند



 
 





الأكثر مشاهدة