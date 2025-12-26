بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الجمعة 2025-12-26 02:43 م

الجمعة، 26-12-2025 01:33 م
الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1330) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة كما تم التعامل مع (84)حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:36) دقيقة، و(50) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة.اضافة اعلان
 
 


مديرية الأمن العام

