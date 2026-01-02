بيان صادر عن مديرية الأمن العام

-
أخبار متعلقة
جرش: إغلاق مؤقت لطريق الجبل الأخضر إثر انهيار في إحدى الحفريات الإنشائية
طوارئ الكورة تخلي منزلاً وتعالج انهيارًا على طريق دير أبي سعيد
3690 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم
زراعة الكورة تدعو المزارعين لأخذ الاحتياطات لحماية مزروعاتهم من الصقيع
القاضي ينعى النائب الأسبق المرحوم صالح ارشيدات
عجلون تشهد إقبالاً سياحيًا رغم برودة الأجواء
تنويه من وزارة التربية بخصوص امتحان التكميلي "التوجيهي"
المستقلة للانتخاب: تحويل حزبين إلى المحكمة لعدم التزامهما بأحكام القانون