بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1302) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:35) دقيقة كما تم التعامل مع (142) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:32) دقيقة، و(49) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة. اضافة اعلان







