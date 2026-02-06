بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1440) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:36) دقيقة كما تم التعامل مع (115)حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:33) دقيقة، و(56) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:35) دقيقة. اضافة اعلان







