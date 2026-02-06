الأحد 2026-02-08 08:05 م

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الجمعة، 06-02-2026 07:24 م
الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1440) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:36) دقيقة كما تم التعامل مع (115)حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:33) دقيقة، و(56) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:35) دقيقة.اضافة اعلان
 
 


gnews

أحدث الأخبار

محروقات

أخبار محلية "هيئة الطاقة": إضافة المادة الكاشفة للكاز لكشف التلاعب ولا تؤثر على جودته

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن التعليمات الخاصة بالخيم الرمضانية لعام 2026

مذكرة تفاهم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية في مركز الكرامة للصحة النفسية

أخبار محلية مذكرة تفاهم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية في مركز الكرامة للصحة النفسية

ولي العهد يلتقي ممثلين ووجهاء عن لواء سحاب

أخبار محلية ولي العهد يلتقي ممثلين ووجهاء عن لواء سحاب

وزارة البيئة تتابع حادثة نفوق أسماك في سد الموجب

أخبار محلية وزارة البيئة: قنوات التواصل مع المواطنين والمستثمرين ووسائل الإعلام مفتوحة

وزير الاستثمار يلتقي السفير الفرنسي ويبحثان تعزيز التعاون الاستثماري

أخبار محلية وزير الاستثمار يلتقي السفير الفرنسي ويبحثان تعزيز التعاون الاستثماري

نقود

أخبار محلية توزيع 60 ألف بطاقة شرائية على أسر اردنية بمناسبة عيد ميلاد الملك ورمضان

وزارة الأشغال العامة والإسكان

أخبار محلية وزارة الأشغال العامة تطلق حملة شاملة لتأهيل وإنارة الطرق الحيوية



 






الأكثر مشاهدة