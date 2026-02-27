بيان صادر عن مديرية الأمن العام

-
أخبار متعلقة
الأميرة بسمة بنت طلال تستقبل وفد منظمة الصحة العالمية برفقة الأمير هاري وزوجته
وزارة البيئة تمدد استقبال طلبات مشروعات صندوق حماية البيئة حتى 31 آذار
مركز حقوق الإنسان: 75 ألف طفل توثق أنهم يعملون بصورة غير قانونية
مندوباً عن الملك..الأمير فيصل يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ121
البنك الدولي: الأردن من أكثر الدول تقدما في إصلاحات تدعم مشاركة المرأة
زراعة الأزرق تحقق نجاحات مميزة في مشاريع الأسر المنتجة
هيئة الاتصالات: لا طلبات ترخيص قيد الدراسة لتوفير خدمات الإنترنت الفضائي
حضور كبير لافت لفعاليات "أماسي رمضان" في المفرق