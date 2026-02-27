بيان صادر عن مديرية الأمن العام

03:47 م

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1289) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:35) دقيقة كما تم التعامل مع (111)حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:36) دقيقة، و(45) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:33) دقيقة.












