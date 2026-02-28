بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الوكيل الإخباري - قالت مديرية الأمن العام، في بيان صادر عنها اليوم السبت، إنه في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد وتهديدات عسكرية، وحرصًا منها على سلامة المواطنين، فإنها تؤكد جملةً من الإرشادات والتعليمات الوقائية.

