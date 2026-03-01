بيان صادر عن مديرية الأمن العام

04:39 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام أن كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ صباح الأمس ولغاية الساعة الرابعة من عصر اليوم مع (101) بلاغاً ناتجاً عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات المملكة دون أن ينتج عنها أية إصابات بالأرواح وإنما أضرار مادية فقط . اضافة اعلان





وتدعو مديرية الأمن العام الإخوة المواطنين الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارىء الموحد(911)في حال وجود أي مشاهدات.



مؤكدة مرة أخرى على ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة.





