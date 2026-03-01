الأحد 2026-03-01 05:39 م

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

ت
أرشيفية
 
الأحد، 01-03-2026 04:39 م
الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام أن كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ صباح الأمس ولغاية الساعة الرابعة من عصر اليوم مع (101) بلاغاً ناتجاً عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات المملكة دون أن ينتج عنها أية إصابات بالأرواح وإنما أضرار مادية فقط .اضافة اعلان

 
وتدعو مديرية الأمن العام الإخوة المواطنين الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارىء الموحد(911)في حال وجود أي مشاهدات. 

مؤكدة مرة أخرى على ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني: استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" بأربعة صواريخ باليستية

و

أخبار محلية عاجل إدارة الأزمات: الرشقات الصاروخية في التصعيد الحالي أعنف من حرب الـ12 يوما

ز

أخبار محلية "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني

ت

شؤون برلمانية المصري: قرار الاحتلال بقطع الغاز يتطلب موقفاً وطنياً حازماً وتسريع البدائل الاستراتيجية

ت

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

ت

أخبار الشركات الأردنية للطيران: استمرار تشغيل الرحلات المجدولة دون أي إلغاء

ن

شؤون برلمانية الخشمان: الأردن ليس ساحة حرب ولن يكون منصة لأحد

ة

أخبار محلية الملك: الاعتداء على الأردن وعدد من الدول العربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع



 






الأكثر مشاهدة