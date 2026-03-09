بيان صادر عن مديرية الأمن العام

وتدعو مديرية الأمن العام الإخوة المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارىء الموحد (911) في حال وجود أي مشاهدات.
مؤكدة مرّة أخرى على ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة.
