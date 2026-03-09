بيان صادر عن مديرية الأمن العام

05:56 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام أن كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ صباح السبت ولغاية الساعة السادسة من مساء هذا اليوم، مع (234) بلاغاً لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات المملكة دون أيّة إصابات جديدة . اضافة اعلان





وتدعو مديرية الأمن العام الإخوة المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارىء الموحد (911) في حال وجود أي مشاهدات.



مؤكدة مرّة أخرى على ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة.





