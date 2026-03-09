الإثنين 2026-03-09 06:58 م

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

ت
أرشيفية
 
الإثنين، 09-03-2026 05:56 م
الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام أن كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ صباح السبت ولغاية الساعة السادسة من مساء هذا اليوم، مع (234) بلاغاً لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات المملكة دون أيّة إصابات جديدة .   اضافة اعلان


وتدعو مديرية الأمن العام الإخوة المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارىء الموحد (911) في حال وجود أي مشاهدات.    

مؤكدة مرّة أخرى على ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

أخبار محلية وزير الزراعة يستقبل السفير الكندي

ن

أخبار محلية الأمير مرعد بن رعد يزور مصابين عسكريين في إربد

ت

أخبار محلية وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفيتنامي

ت

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

و

أخبار محلية "سلطة العقبة" تعلن عن حزمة من الحوافز الاستثمارية والتنظيمية

ا

أخبار محلية الأردن يعزي باستشهاد اثنين من مُنتسِبي القوات المسلحة الإماراتية

و

أخبار محلية الملك: إسرائيل تسعى لإذكاء نيران الصراع ومواصلة اعتداءاتها على غزة والضفة

ت

أخبار محلية الاقتصاد الرقمي تطلق تحديثا جديدا على تطبيق سند



 






الأكثر مشاهدة