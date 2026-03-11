الأربعاء 2026-03-11 06:20 م

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

جانب من الشظايا
 
الأربعاء، 11-03-2026 05:26 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام أن كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ تاريخ 28/2/2026 ولغاية عصر هذا اليوم، مع (259) بلاغاً لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات المملكة دون أيّة إصابات جديدة .   

وتدعو مديرية الأمن العام الإخوة المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارىء الموحد (911) في حال وجود أي مشاهدات.    

مؤكدة مرّة أخرى على ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة.

 
 


