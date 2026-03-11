بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام أن كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ تاريخ 28/2/2026 ولغاية عصر هذا اليوم، مع (259) بلاغاً لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات المملكة دون أيّة إصابات جديدة .

