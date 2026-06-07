الإثنين 2026-06-08 01:17 ص

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

ل
أرشيفية
 
الأحد، 07-06-2026 11:10 م

الوكيل الإخباري-  أعادت مديرية الأمن العام نشر إرشادات عامة يجب اتباعها في حال مشاهدة أجسام غريبة.

اضافة اعلان

 

وتاليا الارشادات التي جاءت بالتزامن مع اطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل ردا على قصف الضاحية الجنوبية في بيروت.

1- ضرورة عدم الاقتراب من أي أجسام يتم العثور عليها أو ملاحظة  سقوطها، وعدم الاستهتار في ظل إمكانية احتوائها على مواد متفجرة شديدة الخطورة. 

2- في حال إطلاق صافرات الإنذار يجب التزام الجميع بالبقاء داخل أماكن تواجدهم سواء في منازلهم أو في أي أماكن أخرى، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة.

3-  التأكيد على عدم التجمهر، والابتعاد لأكبر قدر ممكن عن أي أجسام غريبة يتم رصدها أو العثور عليها، والتعاون مع الأجهزة المختصة وفتح المجال أمامها للتحقيق والتعامل.

4- الإبلاغ المباشر على هاتف الطوارئ الموحد 911 حول أي مشاهدات متعلقة بسقوط أجسام غريبة، أو مسيرات، أو صواريخ ، أو في حال وقوع إصابات أو أضرار، لا قدر الله.

5- عدم لمس أو محاولة فتح أو تحريك أي جسم مجهول الشكل أو المصدر، لما قد يترتب عليه من خطر داهم على السلامة العامة.

6- نشر التوعية بين أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال، بعدم الاقتراب أو العبث بأي أجسام غير معروفة، والتبليغ الفوري عنها.

7- عدم تداول الشائعات أو نشر معلومات أو فيديوهات وصور غير موثوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مواقع سقوط الأجسام أو ماهيتها، وضرورة اعتماد المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة فقط.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

القنوات الناقلة للقاء النشامى أمام كولومبيا والتشكيلة الرسمية للنشامى

أخبار محلية القنوات الناقلة للقاء النشامى أمام كولومبيا والتشكيلة الرسمية للنشامى

أردنيون مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية- أسماء

وظائف أردنيون مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية- أسماء

الجيش الإسرائيلي يقول بعد الهجوم الإيراني إنه سيضرب "بقوة فور تلقي الضوء الأخضر"

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يقول بعد الهجوم الإيراني إنه سيضرب "بقوة فور تلقي الضوء الأخضر"

وزارة التربية والتعليم

وظائف مدعوون للامتحان التنافسي لوظيفة معلم

وظائف

وظائف وظائف شاغرة للأردنيين - تفاصيل

الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته إلى جزيرة أرواد قبالة ساحل مدينة طرطوس

عربي ودولي الشرع: أرواد ستكون منصة جديدة لدعم إعادة بناء الاقتصاد السوري

السفارة الأردنية تطالب رعاياها في غزة بالمغادرة وتنسق لإجلائهم

أخبار محلية السفارة الأردنية تطالب رعاياها في غزة بالمغادرة وتنسق لإجلائهم

صواريخ كروز في الخلفية أعلام إيران

عربي ودولي باكستان:إيران تُبدي مؤشرات للموافقة على مذكرة التفاهم



 
 






الأكثر مشاهدة

 