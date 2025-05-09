بيان صادر عن نقابة الأطباء الأردنية

الوكيل الإخباري- نقابة الأطباء الأردنية تستنكر الهجمة الإعلامية المضللة التي تستهدف الأردن ودوره المحوري في المنطقة وتقلل من الجهود الرسمية والشعبية الأردنية في دعم أهلنا في غزة، وتهيب بكافة أبناء الوطن إلى المزيد من التكاتف والوعي وعدم الالتفات إلى هكذا ترهات ومزاعم كاذبة .

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وتؤكد النقابة أن المملكة الأردنية الهاشمية من خلال الهيئه الخيريه الهاشمية والقوات المسلحة بموجب اوامر ملكية سامية كانت السباقة في دعم المحاصرين من الاهل في غزة، حيث نفذت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، إنزالات جوية وبرية منفردة، بكلف مالية باهظة، في موقف بطولي وإنساني مشهود.



كما واصلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية جهودها الكبيرة منذ بداية الحرب على غزة في ايصال قوافل المساعدات إلى قطاع غزة.



وهنا تشير نقابة الأطباء أنها كانت من أوائل المؤسسات التي تعاونت مع الهيئة الخيرية الهاشمية في إيصال المساعدات والتبرعات للأهل في غزة، وكنا نشرف على إيصال المساعدات للهيئة ونشرف على تغليفها وتجهيزها وإرسالها من خلال الإنزالات الجوية والقوافل البرية وقدمنا عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والألبسة والأدوية وغيرها وكانت تغلف وترسل باشرافنا وبذلت الهيئة والقوات المسلحة جهدا عظيما في هذا المجال.