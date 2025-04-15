بيان صادر عن نقابة صيادلة الأردن

وقال نقيب صيادلة الأردن، الدكتور محمد شريف عبابنة، إن هذه المحاولات الجبانة تُشكّل اعتداءً صارخًا على أمن الأردن وسيادته، وتهدف إلى النيل من وحدة شعبه وتماسك نسيجه الوطني.
كما أكد العبابنة أن النقابة تعبّر عن رفضها المطلق لهذه الأفعال الجبانة، وتجدّد موقفها الثابت في الاصطفاف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حفظهما الله ورعاهما، ودعمها التام لجهود أجهزتنا الأمنية الباسلة، التي تجسّد أسمى معاني التفاني والولاء في حماية الوطن.
وأضاف العبابنة أن الأردن، بقيادته الهاشمية وجيشه وأجهزته الأمنية وشعبه الواعي، سيبقى حصنًا منيعًا في وجه الفتنة والعبث، ولن يسمح لأي يد خبيثة بأن تمتد إلى أمنه واستقراره.
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