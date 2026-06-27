السبت 2026-06-27 07:26 م

بيان صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
 
السبت، 27-06-2026 06:10 م

الوكيل الإخباري-   تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال شهر ايار الماضي 839 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات، تم رفض 4 منها في قطاع النفط ومشتقاته.

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وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، توزعت الطلبات بواقع 237 طلبا في قطاع العمل الاشعاعي والنووي, 34 في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة, 381 في قطاع المصادر الطبيعية، و 187 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.

 
 


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