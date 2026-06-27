بيان صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، توزعت الطلبات بواقع 237 طلبا في قطاع العمل الاشعاعي والنووي, 34 في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة, 381 في قطاع المصادر الطبيعية، و 187 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.
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