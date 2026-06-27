بيان صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

الوكيل الإخباري- تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال شهر ايار الماضي 839 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات، تم رفض 4 منها في قطاع النفط ومشتقاته.

اضافة اعلان