الخميس 2026-03-12 02:18 م

بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

الخميس، 12-03-2026 02:02 م
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:


تابعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية بقلق بالغ إقدام سلطات الاحتلال بإغلاق المسجد الأقصى المبارك، متذرعة بالأحداث الجارية في المنطقة. وترى الوزارة أن هذا الإغلاق غير المسبوق للمسجد الأقصى، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان، جريمة بحق المسجد الأقصى والمسلمين في أصقاع الأرض.

وتؤكد الوزارة أن المسجد الأقصى بكامل مساحته (144 دونمًا) هو تحت الوصاية الهاشمية لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

كما تؤكد الوزارة أن وزارة الأوقاف هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة المسجد الأقصى بكافة مرافقه وتوابعه، وجميع الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف.

ولا بد من العمل على وقف هذه الانتهاكات وفتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، واحترام قدسيته وحق المسلمين في الصلاة فيه وأداء العبادات دون تضييق أو اعتداء.
 
 


