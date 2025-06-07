بيان صادر عن وزارة الأوقاف

الوكيل الإخباري- أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أنه لا صحة للأنباء التي تم تداولها للأسف حول مخاطبة أحد الحجاج من قبل مصدر حكومي بقوله له (خذ تكسي وروح).

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وقال الخلايلة إن هذا الكلام عارٍ عن الصحة وجاء في سياق محاولة البعض التصيد لتشويه صورة الخدمات التي قدمت لحجاج المملكة هذا العام والتي كانت في أعلى درجات التميز والإبداع بشهادة جميع حجاج المملكة.