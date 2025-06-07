بيان صادر عن وزارة الأوقاف

الوكيل الإخباري-
أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أنه لا صحة للأنباء التي تم تداولها للأسف حول مخاطبة أحد الحجاج من قبل مصدر حكومي بقوله له (خذ تكسي وروح).
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وقال الخلايلة إن هذا الكلام عارٍ عن الصحة وجاء في سياق محاولة البعض التصيد لتشويه صورة الخدمات التي قدمت لحجاج المملكة هذا العام والتي كانت في أعلى درجات التميز والإبداع بشهادة جميع حجاج المملكة.
وأضاف أن ما حدث ومن باب الشفافية وبيان الحقيقة جاء في إطار خلاف بين أعضاء البعثة الإدارية أنفسهم حيث قال أحدهم للآخر هذا الكلام ولم يوجّه لأي حاج من الحجاج، مؤكدا أن جميع أعضاء البعثات الإدارية هم لخدمة الحجاج أولاً وأخيراً ويستغرب كيف نقل هذا الكلام على لسان مصدر حكومي وأنه وجه لأحد الحجاج علما أن جميع الحجاج الآن في مخيم منى وجميعهم بخير وصحة وسلامة وكوادر الوزارة تتابع أوضاعهم وتحرص على تقديم أفضل الخدمات لهم علما أن هذا الخبر ليس هو الوحيد الذي جاء في سياق تشويه صورة موسم الحج من قبل بعض الجهات.