بيان صادر عن وزارة التربية حول امتحان رياضيات التوجيهي

وأشارت الوزارة في توضيح لها الجمعة، أنها أدوات تحليل إحصائي دقيقة تُستخدم خلال فترة تصحيح أوراق الامتحانات، وهي كفيلة بكشف مدى صدق وسلامة الأسئلة، من حيث تمييزها بين مستويات الطلبة المختلفة، وهناك معايير علمية وإحصائية مدروسة تطبّق خلال عمليات التصحيح، تضمن تحقيق العدالة في التقييم بما يراعي مصلحة الطلبة.
ونوهت الى أنها تتعامل بشفافية مع جميع الملحوظات الواردة حول امتحان مبحث الرياضيات للفرع العلمي.
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