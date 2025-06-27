الجمعة 2025-06-27 05:33 م
 

بيان صادر عن وزارة التربية حول امتحان رياضيات التوجيهي

وزارة التربية
وزارة التربية
 
الجمعة، 27-06-2025 04:41 م
الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة يتم إعدادها وفق منهجية علمية دقيقة ومعايير تربوية واضحة، تراعي مختلف مستويات الطلبة، وتحقق العدالة وتكافؤ الفرص، وأن الأسئلة هي من ضمن المنهاج المدرسي المقرر.اضافة اعلان


وأشارت الوزارة في توضيح لها الجمعة، أنها أدوات تحليل إحصائي دقيقة تُستخدم خلال فترة تصحيح أوراق الامتحانات، وهي كفيلة بكشف مدى صدق وسلامة الأسئلة، من حيث تمييزها بين مستويات الطلبة المختلفة، وهناك معايير علمية وإحصائية مدروسة تطبّق خلال عمليات التصحيح، تضمن تحقيق العدالة في التقييم بما يراعي مصلحة الطلبة. 

ونوهت الى أنها تتعامل بشفافية مع جميع الملحوظات الواردة حول امتحان مبحث الرياضيات للفرع العلمي.
 
gnews

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