بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن دوام المدارس الحكومية

ووفقًا للتقويم المعلن، يبدأ دوام الهيئات التدريسية يوم الأحد 17 آب المقبل، فيما تُسلَّم الكتب المدرسية للطلبة وتُستكمل إجراءات تسجيل الطلبة المنقولين يومي الأربعاء والخميس 20 و 21 آب ويبدأ دوام الطلبة للفصل الدراسي الأول يوم الأحد 24 آب المقبل.
وتُعقد الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة مرحلة التعليم الأساسي، والصفين الحادي عشر والثاني عشر من يوم الخميس 18 كانون الأول المقبل حتى الخميس 8 كانون الثاني المقبل، تليها عطلة الشتاء التي تمتد من الأحد 11 كانون الثاني حتى الخميس 22 كانون الثاني 2026.
وبحسب الوزارة، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 25 كانون الثاني 2026، في حين تُعقد الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة الصف الثاني عشر من يوم الأربعاء 6 أيار وحتى الأحد الموافق 24 أيار 2026، ولطلبة مرحلة التعليم الأساسي والصف الحادي عشر من يوم السبت 6 حزيران وحتى الخميس 25 حزيران 2026.
وتبدأ العطلة الصيفية للطلبة يوم الأحد 28 حزيران 2026، وتُستكمل إجراءات إعداد النتائج والشهادات المدرسية يوم الأحد الموافق للأول من تموز 2026.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد أيام الدوام الرسمي خلال العام الدراسي المقبل يبلغ 215 يومًا.
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