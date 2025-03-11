بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية

11:02 م

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الوكيل الإخباري- شاركت وزيرة التنمية الإجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، على هامش ترؤسها لوفد المملكة في أعمال الدورة الـ 69 للّجنة وضع المرأة المنعقدة في نيويورك؛ في أعمال المائدة الوزارية المستديرة حول الآليات الوطنية للمساواة وتمكين النساء والفتيات: تأكيد الالتزام، وتوفير الموارد وتسريع التقدم في تنفيذ اعلان ومنهاج عمل بيجين وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. اضافة اعلان







وقالت بني مصطفى، إنّ الأردن إتخذ العديد من الخطوات لتمكين المرأة والتصدي للتحديات التي تحول دون ذلك، وأهمها تطوير التشريعات ابتداءً من التعديلات الدستورية، وتبني نهجاً إيجابياً لصالح النساء في قوانين الانتخاب والأحزاب والشركات.



وأضافت، إن الأردن أطلق إستراتيجيات طموحة وقوية ومحورية لتحقيق الأهداف التي تسهم في تمكين النساء، والتي تضمنت عدداً من الأولويات للعمل، محورها توفير البيانات المصنفة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز وصول النساء للخدمات المالية ولسوق العمل.



وأشارت إلى أن الأردن أنشأ مسرع سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وبالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتم البدء بتنفيذ خطة خاصة بالمسرع، بالإضافة إلى إطلاق دراسات تحليلية هامة منها دراسة حول الهوية الاقتصادية للمرأة تتعلق بواقع المرأة في المحافظات، ودراسة حول تكلفة العنف الإقتصادي على المرأة، ودراسة لواقع المرأة على مستوى 10 قطاعات، وذلك للوقوف على أبرز الإحتياجات والتحديات حسب المناطق والقطاعات، وذلك من أجل رسم سياسات تحقق أُثراً على أرض الواقع في تمكين المرأة.



كما تطرقت بني مصطفى إلى دور وزارة التنمية الإجتماعية في العمل على التدريب مدفوع الأجر للنساء الأردنيات واللاجئات، من خلال مشروع الواحات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومشروع مكاني بالتعاون مع اليونيسيف، بهدف تدريب النساء والفتيات والأطفال على مهارات علمية ومهارات دخول سوق العمل، مشيرة إلى الجهود التي تهدف إلى تحويل النساء من معتمدات على المعونة إلى ملتحقات بسوق العمل ورياديات للمشاريع حيث قمنا بالسماح للمستفيدات من صندوق المعونة بالاستفادة من راتب المعونة لمدة سنة في حال تم حصولهن على عمل ولمدة سنتين في حال ابتدأت مشروع خاص بها.



ويذكر أن التركيز الرئيسي للدورة التاسعة والستين سينصب على استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، وسيشمل الاستعراض تقييمًا للتحديات الحالية التي تؤثر على تنفيذ منهاج العمل وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومساهمتها في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بالكامل. وترأس الدورة التاسعة والستون للجنة وضع المرأة هذا العام المملكة العربية السعودية.