الخميس 2025-05-22 12:37 م
 

بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
 
الخميس، 22-05-2025 12:18 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس، بيانًا هنأت فيه الجمهورية اليمنية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الذي يوافق 22 أيار من كل عام.

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وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل : نهنئ الجمهورية اليمنية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني والذي يصادف ٢٢ أيار .


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