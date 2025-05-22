بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية

الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس، بيانًا هنأت فيه الجمهورية اليمنية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الذي يوافق 22 أيار من كل عام.





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