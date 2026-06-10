الأربعاء 2026-06-10 08:16 م

بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية

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أرشيفية
 
الأربعاء، 10-06-2026 07:51 م

الوكيل الإخباري- في ضوء الأحداث التي تشهدها مدينة بلفاست في إيرلندا الشمالية وحرصًا على سلامة المواطنين، تدعو وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين الأردنيين في بلفاست إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن المظاهرات والتجمّعات،  والالتزام  بالتعليمات الصادرة عن الجهات المحلية المختصّة.

كما دعت الوزارة المواطنين هناك إلى التواصل لطلب المساعدة والاستفسار على مدار الساعة عبر:

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- الخط الساخن للسفارة الأردنية في لندن: (00447444764716)
- وحدة مركز العمليات في الوزارة: (00962795497777)

 
 


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