بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية

كما دعت الوزارة المواطنين هناك إلى التواصل لطلب المساعدة والاستفسار على مدار الساعة عبر:
- الخط الساخن للسفارة الأردنية في لندن: (00447444764716)
- وحدة مركز العمليات في الوزارة: (00962795497777)
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