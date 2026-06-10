بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية

الوكيل الإخباري- في ضوء الأحداث التي تشهدها مدينة بلفاست في إيرلندا الشمالية وحرصًا على سلامة المواطنين، تدعو وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين الأردنيين في بلفاست إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن المظاهرات والتجمّعات، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المحلية المختصّة.



كما دعت الوزارة المواطنين هناك إلى التواصل لطلب المساعدة والاستفسار على مدار الساعة عبر:

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