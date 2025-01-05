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بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
الأحد، 05-01-2025 10:41 م
الوكيل الإخباري-    أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن خالص التهاني والتبريكات لكل من جمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، والجمهورية الهيلينية، ومملكة الدنمارك، وجمهورية بنما، بمناسبة مباشرتهم ولاياتهم كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦.اضافة اعلان


وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن اختيار هذه الدول يعكس تقدير المجتمع الدولي لأدوارها الدبلوماسية الفاعلة وجهودها المستمرة في دعم الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز البرامج التنموية والإنسانية حول العالم.

وشدد السفير القضاة على دعم المملكة الكامل لجهود هذه الدول ومسؤولياتها الدولية خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن، بما يسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

كما أعرب السفير القضاة عن تقدير المملكة للجهود الكبيرة التي بذلتها دول الاتحاد السويسري، واليابان، وجمهورية موزمبيق، وجمهورية الإكوادور، وجمهورية مالطا خلال عضويتهم في المجلس على مدى العامين الماضيين، مشيداً بدورهم في تعزيز الأمن والسلم العالميين وخدمة القضايا الدولية المختلفة.
 
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