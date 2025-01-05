بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن اختيار هذه الدول يعكس تقدير المجتمع الدولي لأدوارها الدبلوماسية الفاعلة وجهودها المستمرة في دعم الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز البرامج التنموية والإنسانية حول العالم.
وشدد السفير القضاة على دعم المملكة الكامل لجهود هذه الدول ومسؤولياتها الدولية خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن، بما يسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين.
كما أعرب السفير القضاة عن تقدير المملكة للجهود الكبيرة التي بذلتها دول الاتحاد السويسري، واليابان، وجمهورية موزمبيق، وجمهورية الإكوادور، وجمهورية مالطا خلال عضويتهم في المجلس على مدى العامين الماضيين، مشيداً بدورهم في تعزيز الأمن والسلم العالميين وخدمة القضايا الدولية المختلفة.
-
أخبار متعلقة
-
مكافحة الأوبئة توضح بشأن المتحور الصيني
-
أشغال الكرك تتعامل مع انجرافات على طريق الكرك الأغوار الجنوبية
-
الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال
-
استحداث برنامج تعليمي لأمراض الدماغ بمستشفى الأميرة بسمة
-
النهار يؤدي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء
-
الملكة تطلع على عمل جمعية “درب” وتلتقي في جرش أصحاب مشاريع انتاجية
-
اللواء المتقاعد الدكتور عادل الوهادنة يكتب ..السياسة الخارجية الأردنية نهج بعيد المدى
-
الجامعة الهاشمية تحتفي باليوم العالمي للغة العربية