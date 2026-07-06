بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

08:36 م

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المخطّطات الإرهابية التي كانت تستهدف النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المملكة المغربية الشقيقة؛ محاولةً مرفوضةً لتهديد أمن المغرب وسيادته واستقراره. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن الأردن المطلق مع المملكة المغربية الشقيقة ووقوفه معها، ودعمه كلّ ما تتّخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها، مشدّدًا على رفض الأردن جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.





