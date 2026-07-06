بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن الأردن المطلق مع المملكة المغربية الشقيقة ووقوفه معها، ودعمه كلّ ما تتّخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها، مشدّدًا على رفض الأردن جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
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