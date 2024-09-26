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بيان صادر عن وزارة الخارجية

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
بيان صادر عن وزارة الخارجية
الخميس، 26-09-2024 06:35 م
الوكيل الإخباري-   زار مديرية العمليات والشؤون القنصلية، اليوم الخميس الموافق ٢٦ أيلول ٢٠٢٤، المواطنيين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات ويرافقهما ذويهم، الذين عادا إلى المملكة بعد احتجازهما عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر أيلول الجاري، حيث أعربوا عن اعتزازهم بالجهود التي بذلتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والأجهزة الأردنية المعنية بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله ورعاه، لتأمين عودتهم سالمين إلى المملكة. اضافة اعلان
 
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