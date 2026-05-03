بيان صادر عن وزارة الداخلية حول توقيف مشاركين باجتماع في العقبة

الأحد، 03-05-2026 02:42 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد أن نشاطاً تنظيمياً غير قانوني أقيم في مدينة العقبة من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، تم على إثره توقيف مشاركين به.

وبينت وزارة الداخلية أن النشاط تمثل في عقد اجتماع بتكليف من أشخاص كانت لهم مواقع متقدمة في الجماعة المحظورة، مشيرة إلى أن العمل جار على تعقب هؤلاء الأشخاص وإنفاذ القانون بحقهم.


وشددت الوزارة على أن الجماعة محظورة ولا يجوز تحت أي ظرف كان إقامة أي نشاط أو فعالية ضمن نطاقها، مؤكدة أن من يثبت ضلوعه بمخالفة القانون ستتم ملاحقته.


وأوضحت وزارة الداخلية أن العمل السياسي متاح من خلال الأحزاب التي تقوم بمهامها بشكل قانوني ومرخص، ومن دون ذلك لن يتم التساهل مع أي تحرك يهدف إلى خرق القانون أو التجاوز عليه.

 
 


