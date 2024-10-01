بيان صادر عن وزارة الداخلية

09:23 م

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الوكيل الإخباري- تتابع وزارة الداخلية سقوط عدة شظايا لأجسام في محافظات مختلفة (العاصمة والبلقاء والزرقاء ومادبا والكرك) نتج عنها اصابتان طفيفتان. اضافة اعلان





وتهيب وزارة الداخلية بالأخوة المواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات وسيتم موافقاتكم بالتفاصيل اولا بأول.