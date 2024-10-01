بيان صادر عن وزارة الداخلية

وتهيب وزارة الداخلية بالأخوة المواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات وسيتم موافقاتكم بالتفاصيل اولا بأول.
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