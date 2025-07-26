السبت 2025-07-26 10:53 م
 

بيان صادر عن وزارة الطاقة

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أرشيفية
 
السبت، 26-07-2025 08:59 م

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن الحكومة، وفي إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار، ماضية في فتح الفرص الاستثمارية أمام الشركات الناشئة المحلية والدولية في قطاع التعدين، وذلك وفق معايير فنية ومالية تضمن الجدية والاحترافية، وتسهم في تعزيز القيمة المضافة للثروات الوطنية، وتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا القطاع.

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وأوضحت الوزارة في بيان لها، السبت، ردًا على ما يتم تداوله حول حصول شركات ناشئة على امتيازات تعدين، أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحفيز التصنيع المحلي، مشيرة إلى أن الاتفاقيات التنفيذية التي تبرمها الحكومة تتيح المجال أمام الشركات الناشئة لدخول السوق الأردني، بشرط الالتزام بشروط تضمن الجدية، من أبرزها تقديم برنامج عمل تفصيلي لمرحلتي ما قبل التطوير والتطوير، وتوفير كفالات مالية غير مشروطة تضمن التنفيذ، بالإضافة إلى اشتراط وجود شريك فني عالمي ذو خبرة مثبتة في مشاريع التعدين.

 
 
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