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الوكيل الاخباري - عقدت اللجنة العليا للحوار الوطني للحصاد المائي في الأردن الذي تنفذه الشبكة الإسلامية للمياه بالشراكة مع الحكومة الهولندية اجتماعا اليوم الخميس، في وزارة المياه والري برئاسة أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة.



وبحسب بيان صادر عن وزارة المياه والري، قال المهندس الحيصة خلال الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية للمياه الدكتور مروان الرقاد، وممثلون عن وزارتي المياه والزراعة والسفارة الهولندية، إن قطاع المياه يضع في أولى أولوياته تعظيم عوائد الحصاد المائي ومواجهة التحديات المناخية وإيجاد الحلول اللازمة لها في صلب عمل وزارة المياه والري.



وشدد على أهمية إدماج تكنولوجيا الاستشعار عن بعد والطائرات المسيرة في اختيار مواقع الحصاد المائي ومتابعتها وتقييمها، مشيرا إلى ضرورة تكثيف العمل على خارطة الحصاد المائي الوطنية التي ينفذها المشروع بالتعاون مع الشركاء المحليين والعمل على إيجاد طرق غير تقليدية للحصاد المائي، مثل السدود وتطبيقها على امتداد غور الأردن، خاصة وادي عربة واستغلال مياه الري الراجعة في الأغوار.